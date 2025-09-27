A San Siro difesa senza Rrahmani | tocca a Beukema con Juan Jesus

Forzazzurri.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli dovrà ancora fare a meno di Amir Rrahmani dal primo minuto. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

a san siro difesa senza rrahmani tocca a beukema con juan jesus

© Forzazzurri.net - A San Siro difesa senza Rrahmani: tocca a Beukema con Juan Jesus

In questa notizia si parla di: siro - difesa

L’Ippodromo delle… zanzare: le critiche a San Siro e la difesa degli organizzatori

Inter Torino, Zapata verso il ritorno in campo a San Siro: Chivu avvertito, la difesa si prepara così

Inter, Sucic e Bonny superano l'esame San Siro: serve un colpo di mercato in difesa

san siro difesa senzaA San Siro difesa senza Rrahmani: tocca a Beukema con Juan Jesus - A San Siro difesa senza Rrahmani: tocca a Beukema con Juan Jesus Il Napoli dovrà ancora fare a meno di Amir Rrahmani dal primo minuto. Scrive forzazzurri.net

Milan-Lecce senza storia: rossoneri agli ottavi di finale di Coppa Italia - Milan show a San Siro: una serata di legni, miracoli e cambi che hanno acceso il pubblico rossonero. Riporta notiziemilan.it

Cerca Video su questo argomento: San Siro Difesa Senza