A Rondine il premio Unesco come esperienza educativa innovativa per promozione della pace
"Rondine è nata per dimostrare che la pace non è una parola da pronunciare, ma una pratica quotidiana fatta di coraggio, fatica e convivenza. Da ventisette anni, ogni giovane che arriva qui porta con sé un pezzo di conflitto e lo trasforma in un seme di dialogo".Con queste parole, Franco Vaccari. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Giovani palestinesi, israeliani e libanesi tornano a studiare insieme a Rondine cittadella della pace - Cuore della giornata, la presentazione della nuova generazione della World House: 20 giovani da aree di conflitto di Europa dell’Est, Balcani, Caucaso e America Latina, con il significativo ritorno di ... Scrive corrierediarezzo.it
Dall’Unesco fino ai conflitti in sanità Rondine lancia le nuove avventure - Bassetti: "In pensione ma finché avrò fiato lavorerò perché questa profezia possa andare avanti" ... Lo riporta lanazione.it