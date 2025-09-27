Tempo di lettura: 2 minuti La città di Pietrelcina, terra natale di San Pio, è pronta a vivere un momento speciale nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno Giubilare. Domenica 28 Settembre si terrà il “Giubileo del Ciclista”, un raduno che unisce la passione per la bicicletta con la dimensione spirituale del pellegrinaggio. L’evento, promosso in collaborazione tra il Comune e la Parrocchia di Pietrelcina, il Traiano Velo Club, le sezioni locali di Pro Loco e Archeoclub e il gruppo di amatori Pucinari Bikers, è un invito rivolto a tutti gli appassionati delle due ruote – amatori, famiglie e gruppi – a vivere un’esperienza unica di fede e sport. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Pietrelcina il ‘Giubileo del Ciclista’: fede, sport e fratellanza sulle orme di San Pio