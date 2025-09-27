A Paglieta il raduno auto e moto d’epoca plurimarche

Paglieta ospita il raduno auto e moto d’epoca plurimarche. Domenica 28 settembre Paglieta diventerà punto di incontro per appassionati e curiosi con il raduno organizzato dall’Usacli Collepietre group Asd in collaborazione con il club Fiat 500 Auto d’Epoca Paglieta e con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

28 settembre 2025 – Paglieta Appuntamento con il Raduno Auto & Moto d’Epoca Plurimarche, organizzato da USACLI CollePietre Group ASD con la collaborazione del Club Fiat 500 Auto d’Epoca Paglieta. Programma della giornata: Ore 8:30 – Ritrovo e Vai su Facebook

