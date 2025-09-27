A Ostia torna la Sagra della seppia | cinque giorni di gusto spettacoli e divertimento
Ostia, 27 settembre 2025 – Dal 1 al 5 ottobre 2025 l’Isola Pedonale di piazza Anco Marzio a Ostia ospita la sesta edizione della Sagra della Seppia, o rganizzata da Ostia Ristora e Romevents. Un appuntamento che unisce t radizione gastronomica, spettacoli e intrattenimento, diventando uno degli eventi più attesi del litorale romano. Area Food – ingresso da Viale della Marina La nuova area food sarà collocata all’ingresso dell’isola pedonale di piazza Anco Marzio da viale della Marina, in prossimità del ristorante DeRione. Qui sarà possibile degustare tre piatti dedicati alla seppia, ciascuno proposto al prezzo di 8 euro:? Zuppetta di seppie e piselli? Caserecce al nero di seppia alla pescatora? Seppie fritte con maionese di patate al peperoncino Per i più golosi sarà disponibile anche il menù completo a 15,90 euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: ostia - torna
Ostia, torna a brillare dopo il restauro la storica “Fontana delle Sirene”
Ostia, torna a splendere la storica fontana di piazzale della Posta. Conclusi i lavori di restauro
Ostia in festa, torna l’International Street Food
Congratulazioni alla nostra alunna Elena Guidi che torna a casa con la medaglia d'oro dalla 4^ tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving che si è disputata ad Ostia. L’appuntamento ha visto in acqua 323 partecipanti provenienti da 9 nazioni, a - facebook.com Vai su Facebook
Ostia in festa, torna l’International Street Food https://ilfaroonline.it/2025/09/01/ostia-in-festa-torna-linternational-street-food/616752/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
A Ostia torna la Sagra della seppia: cinque giorni di gusto, spettacoli e divertimento - Ostia, 27 settembre 2025 – Dal 1 al 5 ottobre 2025 l’Isola Pedonale di piazza Anco Marzio a Ostia ospita la sesta edizione della Sagra della Seppia, o rganizzata da Ostia Ristora e Romevents. Scrive ilfaroonline.it