A Ostia torna la Sagra della seppia | cinque giorni di gusto spettacoli e divertimento

Ostia, 27 settembre 2025 – Dal 1 al 5 ottobre 2025 l’Isola Pedonale di piazza Anco Marzio a Ostia ospita la sesta edizione della Sagra della Seppia, o rganizzata da Ostia Ristora e Romevents. Un appuntamento che unisce t radizione gastronomica, spettacoli e intrattenimento, diventando uno degli eventi più attesi del litorale romano. Area Food – ingresso da Viale della Marina La nuova area food sarà collocata all’ingresso dell’isola pedonale di piazza Anco Marzio da viale della Marina, in prossimità del ristorante DeRione. Qui sarà possibile degustare tre piatti dedicati alla seppia, ciascuno proposto al prezzo di 8 euro:? Zuppetta di seppie e piselli? Caserecce al nero di seppia alla pescatora? Seppie fritte con maionese di patate al peperoncino Per i più golosi sarà disponibile anche il menù completo a 15,90 euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it