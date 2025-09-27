Bulciago (Lecco) – Acqua alta, come a Venezia, anzi peggio. Bulciago viene sommersa ogni volta che piove più del previsto o che viene colpita da un’ondata di maltempo. Succede sempre più spesso. Da una parte la Statale 342 Briantea Como – Bergamo e la massicciata della Milano – Lecco via Molteno che fungono da argini artificiali, e dall’altra una ex cava e i torrenti Bevera e Gambaione, sono tra gli elementi scatenanti di alluvioni perfette che, oltre ad essere sempre più frequenti, sono pure sempre più pericolose: lo scorso 10 settembre si è rischiato il disastro ferroviario per il crollo di parte della linea, che è stata nuovamente interrotta lunedì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A ogni pioggia Bulciago finisce sott’acqua. Il sindaco: “Ora un piano di emergenza”