A novembre si voterà per decidere l’esclusione di Israele a Eurovision 2026 La tv israeliana replica | La potenziale squalifica? Implicazioni ad ampio raggio

A più di sette mesi dal suo inizio, l’ Eurovision Song Contest 2026 (si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026) ha già scatenato un ampio dibattito. La questione che sta tenendo banco da settimane è la presenza di Israele. In segno di protesta contro il conflitto in Medio Oriente, Islanda, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna hanno già minacciato di boicottare la manifestazione se allo Stato Ebraico verrà concesso di esserci. In Italia, tre consiglieri di amministrazione Rai hanno chiesto di seguire questo filone. Se inizialmente una decisione definitiva sul caso doveva essere presa a dicembre a Ginevra, adesso i tempi sono stati accorciati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

