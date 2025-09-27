A Napoli 50mila appartamenti occupati abusivamente Come difendersi dal rischio di perdere la propria casa
Napoli è una città che affascina per la sua bellezza, i suoi vicoli storici, le piazze affollate e i panorami mozzafiato. Ma dietro questa facciata pittoresca si nascondono varie realtà, tra cui quella complessa dell'emergenza abitativa. Migliaia di famiglie vivono in condizioni precarie, spesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
