A Milano la presentazione della terza edizione del rapporto Scuola-Azienda Un’alleanza strategica
Dalla ricerca promossa da ANP, Fondazione Sodalitas e La Fabbrica Società Benefit di Gruppo Spaggiari Parma, emerge un’alleanza sempre più strutturata tra mondo educativo e produttivo, con nuove prospettive e priorità per la formazione delle giovani generazioni Presso la prestigiosa sede di Assolombarda a Milano, in presenza di un folto pubblico di aziende e rappresentanti . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: milano - presentazione
Presentazione dellanuova società di distribuzione libraria SIGNUM. Milano Marittima (RA) MarePineta Resort16-17 luglio 2025
Modric Day a Milano: lunedì la presentazione ufficiale e l’incontro con i tifosi
Presentazione del libro "Taxi Milano 2025" a Villa Vittoria Cultura
From @meravigli.edizioni.milano ... «Il romanzo milanese dell'anno» Manca poco! Non perdetevi la prima presentazione del nuovo romanzo di @massimobeltrame "L'insostenibile bellezza di Milano" martedì 30 settembre – ore 18:00 – alla @hoepli_libreria_ - facebook.com Vai su Facebook
Alla @C_dellaCultura di Milano per la presentazione del libro di @aruggeri_eu e @FCoticchia su Ho Chi Minh. C'è anche una bella mostra di opere ispirate dalla lotta anticoloniale vietnamita curata da "Cento Fiori". - X Vai su X
Parte oggi la Milano fashion week dei debutti. Tra gli eventi spicca la mostra di Armani in Pinacoteca - 29 settembre) dedicata prevalentemente alle collezioni femminili primavera/estate 2026. Riporta pambianconews.com
“Quel gran genio” di Lucio Battisti, terza edizione - Dal 26 al 29 settembre, Milano ospiterà dieci eventi speciali centrati sulla figura di Lucio Battisti, inclusi nel programma della terza edizione di “Quel gran genio”, il festival ideato da Francesco ... Si legge su rockol.it