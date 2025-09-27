A Fiumicino una Chiesa ortodossa romena | simbolo di liberà di culto e di espressione

Fiumicino, 27 settembre 2025 – Si è tenuta questa mattina, presso l’area di Via Val Lagarina 7E, la cerimonia di posa della prima pietra della nuova Parrocchia Ortodossa Romena “San Dionigi l’Umile”.?La celebrazione è stata presieduta d a S.E. Mons. Siluan, Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, alla presenza del Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, de l Console dell’Ambasciata di Romania a Roma e di tanti cittadini. Il progetto per la costruzione della chiesa è reso possibile grazie al sostegno del Dipartimento Pentru Românii de Pretutindeni e sarà completato con il contributo di donazioni spontanee. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it