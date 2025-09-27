A Firenze il primo Disability Pride | nuovi occhi sulla disabilità

Firenze, 27 settembre 2025 – Al Palazzo degli Affari si è tenuto il convegno del primo Disability Pride a Firenze, evento di natura regionale, patrocinato dal Comune di Firenze insieme a molte realtà locali per un impegno futuro che richiama tutti: cittadini, società e in primo luogo le istituzioni. Il convegno, apertosi con i saluti dell’assessore al Welfare Nicola Paulesu a nome dell’Amministrazione comunale e di Alessandro Rizzello, ideatore e coordinatore dell’evento, ha visto l’intervento di rappresentanti dell’amministrazione, di associazioni, della scuola e dell’università, dei trasporti pubblici, di cooperative e aziende che lavorano con la disabilità, dei sindacati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

