a fiesole arriva wolakota 2025

Fiesole, 27 settembre 2025- Prendono il via domani da Fiesole gli eventi dedicati alla cultura e tradizioni degli indiani americani, a cura dell’associazione Wambli Gleska, che propone. 20 giorni di mostre, incontri e conferenze fra Fiesole e Impruneta. “Wolakota”, nella lingua del popolo Lakota Sioux, significa “Amicizia con la Nazione Lakota” e in questo spirito l’Italia, la Regione Toscana, la Città metropolitana di Firenze e il Comune di Firenze, da oltre 38 anni hanno relazioni internazionali con i nativi americani Lakota Sioux di Rosebud – nazione americana del Sud Dakota. Per celebrare questa amicizia sono in programma una serie di eventi che prenderanno il via domenica 28 settembre a Fiesole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
