A Favria torna il Villaggio della Zucca | oltre 60.000 zucche e un labirinto di 24 metri

Torinotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Favria dal 5 ottobre al 2 novembre torna il Villaggio della Zucca allestito nella frazione Case Bottini, un evento patrocinato dalla Città metropolitana di Torino che trasforma l’autunno in una festa di colori, profumi e tradizioni. Saranno in mostra oltre 60.000 zucche di diversi tipi, colori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

