A destra di Dio la nuova puntata di Sky TG25
In studio Francesco Giubilei (presidente Fondazione Tatarella), l’eurodeputato Marco Tarquinio, Sara Menafra (vicedirettrice Open) e Alessandro Minuto Rizzo (diplomatico, ex vice segretario NATO). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: destra - nuova
Leoncavallo, sulla possibile nuova sede si accende già lo scontro destra-sinistra
Calciomercato Milan, Singo torna nei radar: nuova idea per la fascia destra
“Mamma mia Giorgia!”. La stampa francese celebra Meloni: “Regina d’Europa e icona della nuova destra”
L’appello di Gianluca Fabi ai giovani di destra “Ma da che parte state voi? Siete la nuova generazione” L’invito alla nuova generazione nel corso di Battitori Liberi, con Savino Balzano ? #fenix #fratelliditalia #meloni Vai su Facebook
Cari amici, compagne, sostenitori, siamo entrati in una nuova fase cruciale della mia vicenda politica. Il 23 settembre, a Bruxelles, la Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo – dopo una lunga procedura segnata dalle continue pressioni dell’estre - X Vai su X
Gli obiettivi nascosti a destra e sinistra in vista dei referendum. La nuova puntata di “A microfoni spenti” - it che vi racconta tutto quello che si muove dentro e attorno i palazzi del potere politico al tempo di Giorgia Meloni. Si legge su fanpage.it