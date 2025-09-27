Domani, domenica 28 settembre, Jasmine Paolini affronterà l’americana Sofia Kenin nel terzo turno del torneo WTA1000 di Pechino. Sul cemento cinese, la toscana se la vedrà contro una tennista dal nobile passato contro cui ha sempre fatto molta fatica per le sue caratteristiche di gioco. L’azzurra sarà chiamata a una prestazione di alto livello, sulla falsariga di quanto è accaduto in BJK Cup. Paolini, infatti, è stata la protagonista della settimana a Shenzhen, trascinando letteralmente le azzurre alla conquista del secondo titolo consecutivo di campionesse del mondo. Sontuosa la prestazione di Jas contro l’americana Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora Paolini-Kenin, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming