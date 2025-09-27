A che ora Paolini-Kenin WTA Pechino 2025 | orario tv programma streaming
Domani, domenica 28 settembre, Jasmine Paolini affronterà l’americana Sofia Kenin nel terzo turno del torneo WTA1000 di Pechino. Sul cemento cinese, la toscana se la vedrà contro una tennista dal nobile passato contro cui ha sempre fatto molta fatica per le sue caratteristiche di gioco. L’azzurra sarà chiamata a una prestazione di alto livello, sulla falsariga di quanto è accaduto in BJK Cup. Paolini, infatti, è stata la protagonista della settimana a Shenzhen, trascinando letteralmente le azzurre alla conquista del secondo titolo consecutivo di campionesse del mondo. Sontuosa la prestazione di Jas contro l’americana Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - kenin
A che ora Errani/Paolini-Dolehide/Kenin, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming
LIVE Errani/Paolini-Dolehide/Kenin, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre attese a un esordio complicato contro la coppia americana sul cemento dell’Ohio
A che ora Errani/Paolini-Dolehide/Kenin oggi, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming
Jasmine Paolini avanza a Pechino: “Kenin sa come togliermi il tempo. Le Finals? Sarebbe incredibile” Leggi di più - X Vai su X
WTA 1000 Pechino 2025 Esordio vincente al China Open per Jasmine Paolini , dopo il trionfo in BJK Cup. Battuta Anastasija Sevastova per 6-1, 6-3, per l'azzurra al terzo turno c'è Sofia Kenin . - facebook.com Vai su Facebook
A che ora Paolini-Kenin, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Domani, domenica 28 settembre, Jasmine Paolini affronterà l'americana Sofia Kenin nel terzo turno del torneo WTA1000 di Pechino. Lo riporta oasport.it
WTA Pechino 2025, avanzano Gauff e Anisimova. Paolini sfiderà Kenin negli ottavi - Le partite del secondo turno della parte bassa del tabellone animano il programma di giornata del torneo WTA 1000 di Pechino. Riporta oasport.it