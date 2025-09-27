A che ora Musetti-Mannarino ATP Pechino 2025 | orario tv programma streaming
Lorenzo Musetti affronterà Adrian Mannarino agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Dopo aver avuto la meglio sul transalpino Giovanni Mpetshi Perricard all’esordio sul cemento della capitale cinese, il toscano incrocerà un altro francese partendo con i favori del pronostico. Il tennista italiano, che si è presentato a questo evento dopo aver perso la finale dell’ATP 250 di Chengdu, punterà a raggiungere i quarti di finale, importanti per racimolare punti in ottica ranking ATP e ATP Race. L’appuntamento è per domenica 28 settembre, sarà il secondo incontro sul Campo Lotus a partire dalle ore 05. 🔗 Leggi su Oasport.it
