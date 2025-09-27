A che ora la MotoGP oggi GP Giappone 2025 | orario Sprint tv programma streaming

Oggi, sabato 27 settembre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Motegi (Giappone), si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 12 tornate. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT DI MOTOGP DALLE 8.00 In MotoGP Francesco Bagnaia vuol dare un seguito a quanto di buono si è visto nel primo giorno di libere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la MotoGP oggi, GP Giappone 2025: orario Sprint, tv, programma, streaming

