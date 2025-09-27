Italia, eccoci qua. La squadra azzurra ritrova dopo sei anni la finale degli Europei di baseball, un appuntamento che era stato spesso tradizionale, ma che negli ultimi anni era mancato più del dovuto per varie ragioni. Per la squadra azzurra in finale ci sarà la tradizionale squadra rivale, quella dei Paesi Bassi (chiamati popolarmente Olanda). Sarà la ventisettesima volta su 38 (con questa) edizioni in cui l’ultimo atto se lo disputeranno le due dominatrici storiche del panorama continentale. L’ultima vittoria azzurra si ebbe proprio a Rotterdam, nel 2012. E questa può essere l’occasione di tentare l’assalto all’undicesima vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora Italia-Olanda oggi, Europei baseball 2025: orario finale, tv, programma, streaming