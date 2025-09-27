L’Italia affronterà la Bulgaria nella finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: l’appuntamento è per domenica 28 settembre (ore 12.30) sul campo di Pasay City (Manila, Filippine). La nostra Nazionale ha travolto la Polonia con un roboante 3-0, prendendosi la rivincita dopo aver perso gli atti conclusivi degli Europei 2023 e della Nations League 2025, che erano stati preceduti dalla finale dei Mondiali 2022 vinti dai nostri azzurri. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi avranno così la possibilità di difendere il titolo iridato conquistato tre anni fa a Katowice e il Bel Paese disputerà la sesta finale della propria storia dopo quella persa nel 1978 e quelle vinte nel 1990, 1994, 1998 e 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora Italia-Bulgaria, Finale Mondiali 2025: programma, tv, streaming