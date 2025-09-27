A che ora Cobolli-Tien ATP Pechino 2025 | orario tv programma streaming

Flavio Cobolli affronterà Learner Tien  agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Dopo aver firmato il grande colpaccio contro il russo Andrey Rublev all’esordio sul cemento della capitale cinese, il laziale incrocerà lo statunitense, partendo con i favori del pronostico. Il tennista italiano, che si è presentato a questo evento dopo aver perso contro il brasiliano Joao Fonseca in Laver Cup, punterà a raggiungere i quarti di finale, importanti nella corsa per entrare nella top-20 del ranking ATP. L’appuntamento è per domenica 28 settembre, sarà il primo incontro sul Campo Capital Group Diamond: la sessione inizierà alle ore 05. 🔗 Leggi su Oasport.it

