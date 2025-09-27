A Cassino scoperta in un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Italia

La Guardia di finanza di Ancona ha scoperto nei pressi di Cassino (Frosinone) un falso deposito logistico che celava, in realtà, un sofisticato bunker sotterraneo. All’interno era stata allestita la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai rinvenuta in Italia. L’operazione, coordinata dalla Procura di Cassino, ha portato al sequestro record di circa 300 tonnellate di sigarette, all’arresto di una persona e a diverse denunce per contrabbando aggravato. Le indagini hanno inoltre accertato tributi evasi per circa 600 milioni di euro e proventi illeciti stimati in 130 milioni. Sono stati sequestrati beni per un valore di 53 milioni di euro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

