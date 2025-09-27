A Benevento la tazzina di caffè più cara d’Italia Mastella | Equivoci ed errori nella rilevazione

Tempo di lettura: < 1 minuto “Si è rivelata una fake news la notizia secondo cui a Benevento si vendesse il caffè più caro d’Italia. Non è così. A molti dei miei concittadini, me per primo, era sembrato un fatto stravagante e surreale e in effetti abbiamo scoperto che si è trattato di un equivoco frutto di una grave negligenza”, lo chiarisce in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Ho chiesto al Dirigente al Commercio del Comune di indagare: si è scoperto che la dipendente incaricata della rilevazione dei prezzi al consumo, che l’Istat chiede regolarmente al Comune nelle sue indagini sul paniere, aveva inserito erroneamente, nella scheda poi inviata all’istituto di Statistica, dei prezzi non corrispondenti alla realtà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

