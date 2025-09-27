A Benevento il caffè più caro? Era un errore costo calcolato su servizio al tavolo e non al banco
Clemente Mastella chiarisce la vicenda del caffè a 1.49 euro a Benevento: i dati della ricerca erano frutto di un errore di rilevazione, erano stati inviati all'Istat i prezzi sbagliati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
