A Benevento il caffè più caro? Era un errore costo calcolato su servizio al tavolo e non al banco

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clemente Mastella chiarisce la vicenda del caffè a 1.49 euro a Benevento: i dati della ricerca erano frutto di un errore di rilevazione, erano stati inviati all'Istat i prezzi sbagliati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: benevento - caff

Cerca Video su questo argomento: Benevento Caff232 Pi249 Caro