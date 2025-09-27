A Bellano quattro comuni del Foggiano rappresentano la Puglia al Festival de ‘I Borghi più belli d’Italia’

Foggiatoday.it | 27 set 2025

Monte Sant’Angelo, Bovino, Roseto Valfortore e Pietramontecorvino rappresentano la Puglia alla XVII edizione del Festival nazionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’, in programma fino a domani a Bellano, sul Lago di Como. I quattro borghi capeggiati da Monte che detiene il coordinamento regionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

