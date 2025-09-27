Nunzia De Girolamo torna con “Ciao Maschio “, sabato 27 settembre alle 17.10 su Rai 1. Ospiti della seconda puntata del programma che ha debuttato in questa nuova collocazione oraria, Jerry Calà, Massimiliano Rosolino e Giovanni Scifoni. Ci saranno le incursioni di Edoardo Tavassi, una delle novità di questa nuova edizione. In chiusura di programma, come di consueto, spazio ad un giovane cantante: in questa puntata si esibirà il cantautore napoletano Mirodimare. Massimiliano Rosolino ha parlato della sua storia d’amore con Natalia Titova: “Io posso essere molto geloso, possessivo addirittura, provare forti dispiaceri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Ballando almeno quattro su sette che hanno ballato con Natalia ci hanno provato. Una volta ho dovuto dire basta”: così Massimiliano Rosolino. E spunta Zazzaroni