A Ballando almeno quattro su sette che hanno ballato con Natalia ci hanno provato Una volta ho dovuto dire basta | così Massimiliano Rosolino E spunta Zazzaroni
Nunzia De Girolamo torna con “Ciao Maschio “, sabato 27 settembre alle 17.10 su Rai 1. Ospiti della seconda puntata del programma che ha debuttato in questa nuova collocazione oraria, Jerry Calà, Massimiliano Rosolino e Giovanni Scifoni. Ci saranno le incursioni di Edoardo Tavassi, una delle novità di questa nuova edizione. In chiusura di programma, come di consueto, spazio ad un giovane cantante: in questa puntata si esibirà il cantautore napoletano Mirodimare. Massimiliano Rosolino ha parlato della sua storia d’amore con Natalia Titova: “Io posso essere molto geloso, possessivo addirittura, provare forti dispiaceri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ballando - almeno
Spoiler di domenica mattina. Se Ballando non farà almeno il 40% e l'esibizione di Barbara d'Urso almeno il picco del 60% si parlerà di flop storico, cambio cast in corsa, Milly disperata. L'analisi ascolti ormai è una barzelletta... che non fa ridere nessuno. #Asc - X Vai su X
STASERA SI FA SUL SERIO HAI ALMENO UN ANNO DI BALLO? STAI PERDENDO UN'OCCASIONE SE NN VIENI!! Ore 20.30 dimostrativa Liv. intermedio Ore 21.30 dimostrativa Liv. Int/ avanzato CARICHISSIMI e pronti a scendere in pista Elisa e A - facebook.com Vai su Facebook