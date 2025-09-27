86 è il vero successore di Attack on Titan
Il panorama degli anime di grande impatto emotivo e tematico si arricchisce di un’opera che, pur non essendo direttamente collegata a “Attack on Titan”, presenta molteplici punti di contatto con questa serie iconica. La conclusione della saga di “Attack on Titan” nel 2023 ha lasciato i fan in attesa di nuove narrazioni altrettanto coinvolgenti. In questo contesto, si distingue un prodotto del 2021 che ha saputo catturare l’attenzione grazie a una trama complessa, temi profondi e un’animazione di alta qualità. il concetto alla base di 86 EIGHTY-SIX richiama attack on titan. In “86 EIGHTY-SIX”, la Repubblica di San Magnolia isola una minoranza etnica, definendola come “86” o “non umani”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
