500 euro al mese ai diplomati In Calabria arriva il reddito di merito | come funziona
Dal reddito di cittadinanza al reddito di merito. Roberto Occhiuto, presidente uscente della Calabria e candidato del centrodestra alle prossime elezioni Regionali, lancia la sua proposta per i giovani universitari calabresi. “Penso che una delle più grandi preoccupazioni che può avere un padre o una madre in Calabria, se guadagna 1300, 1700, 2000 euro al mese, e ha un figlio di 17 o 18 anni, è che questo figlio una mattina vada da loro e dica: ‘mamma, papà, io vorrei andare all’Università a Milano, a Roma’. E come lo mandi all’Università fuori? Sono 2000 euro al mese", esordisce Occhiuto in un video pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"500 euro al mese ai diplomati". Come funziona il reddito di merito proposto da Roberto Occhiuto - Il candidato del centrodestra alle Regionali in Calabria annuncia: "Voglio dare un incentivo ai diplomati calabresi che decidono di iscriversi nelle Università calabresi e che manterranno la media del ... Riporta ilgiornale.it
Occhiuto lancia il Reddito di merito: “500 euro al mese ai giovani che scelgono Università calabresi” - Il presidente uscente annuncia un incentivo per i diplomati che resteranno a studiare in Calabria. Come scrive zoom24.it