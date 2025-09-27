27 settembre Madonna del Pozzo | l’immagine galleggia miracolosamente a Roma

Lalucedimaria.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti secoli fa nel cuore di Roma un pozzo comincia esondare senza apparente motivo. In maniera del tutto miracolosa, sull’acqua galleggia un’immagine della Vergine Maria.  In Via del Tritone a Roma si trova l’antica chiesa di Santa Maria. Risale al decimo secolo. La sua notorietà è dovuta però a un avvenimento straordinario avvenuto nel 1256,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

27 settembre madonna del pozzo l8217immagine galleggia miracolosamente a roma

© Lalucedimaria.it - 27 settembre, Madonna del Pozzo: l’immagine galleggia miracolosamente a Roma

In questa notizia si parla di: settembre - madonna

Meldola, le celebrazioni della Madonna del Popolo spostate a fine settembre. Perplessità da Meldola Futura

1° settembre, Madonna della Quercia: appare tra i rami avvolta da un luce celestiale

2 settembre, Madonna della Montagna: animale si inginocchia davanti alla Croce

27 settembre madonna pozzoIl 27 Settembre Commemorazione della Madonna di Pietraquaria e l’incontro con i nuovi iscritti alla Confraternita - Tutto pronto per celebrare la Commemorazione mensile della Madonna di Pietraquaria il prossimo 27 Settembre 2025. Riporta terremarsicane.it

Cerca Video su questo argomento: 27 Settembre Madonna Pozzo