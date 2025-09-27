27 settembre Madonna del Pozzo | l’immagine galleggia miracolosamente a Roma
Molti secoli fa nel cuore di Roma un pozzo comincia esondare senza apparente motivo. In maniera del tutto miracolosa, sull’acqua galleggia un’immagine della Vergine Maria. In Via del Tritone a Roma si trova l’antica chiesa di Santa Maria. Risale al decimo secolo. La sua notorietà è dovuta però a un avvenimento straordinario avvenuto nel 1256,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: settembre - madonna
Meldola, le celebrazioni della Madonna del Popolo spostate a fine settembre. Perplessità da Meldola Futura
1° settembre, Madonna della Quercia: appare tra i rami avvolta da un luce celestiale
2 settembre, Madonna della Montagna: animale si inginocchia davanti alla Croce
Festa dei compleanni di settembre alla RSA Madonna della Fiducia! Questo mese abbiamo festeggiato insieme i compleanni di Enrica, Concetta, Agnese, Addolorata e Piera! Tra musica, risate e tanta allegria, Gigi, Ieie e Claudio hanno animato il pomeri - facebook.com Vai su Facebook
Il 27 Settembre Commemorazione della Madonna di Pietraquaria e l’incontro con i nuovi iscritti alla Confraternita - Tutto pronto per celebrare la Commemorazione mensile della Madonna di Pietraquaria il prossimo 27 Settembre 2025. Riporta terremarsicane.it