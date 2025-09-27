Il set di pennarelli GIOTTO Turbo Maxi è pensato per attività scolastiche e domestiche, con punta grossa e colori intensi adatti a disegni e laboratori creativi. In questi giorni è disponibile su Amazon a un prezzo scontato rispetto al listino abituale. Lo trovi in offerta a soli 8,55 euro, IVA inclusa. Approfitta dello sconto Pennarelli per bambini: una soluzione pratica per attività creative. La confezione include ventiquattro colori assortiti, con una gamma cromatica che si presta sia al disegno libero sia a progetti più strutturati. Ogni pennarello è dotato di una punta extra larga da 5 mm, pensata per coprire ampie superfici in modo rapido e uniforme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - 24 colori brillanti e super lavabili: i pennarelli GIOTTO che amano grandi e piccoli oggi sono scontati del 26%!