Il caso di Garlasco, che riguarda l'uccisione di Chiara Poggi, ha subito un'improvvisa accelerata nella giornata di ieri con le perquisizioni effettuate a casa di 9 persone, continua a far discutere. Alla procura di Pavia si è aggiunta quella di Brescia, che sta indagando su un filone finora insospettabile, che ha portato all'apertura di un fascicolo per corruzione in atti giudiziari e all'iscrizione nel registro degli indagati di Mario Venditti, ex procuratore a Pavia. Non è noto tutto il materiale di indagine, secretato, ma nel decreto di perquisizione viene fatta menzione di "alcuni appunti manoscritti" sequestrati il 14 maggio durante la prima perquisizione di questa prima indagine a casa dei genitori di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "20 o 30 euro? Cosa c'è dietro il pizzino". Parla il papà di Sempio