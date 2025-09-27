? SKY SPORT 24 NIGHT in CHIARO su Cielo! Sinner Champions e tanto altro ?

RIVOLUZIONE SPORTIVA IN TV! Per la prima volta in chiaro, Sky Sport 24 Night sbarca su Cielo dal 15 settembre in seconda serata. Un'ora di sport puro con lo stile e la qualità che solo Sky sa offrire! I CONDUTTORI CHE AMI: Leo di Bello: il volto storico delle news sportive Sky Sara Benci: professionalità e passione al servizio dello sport Marina Presello: competenza e freschezza nell'infor.

