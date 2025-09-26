Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha accolto l’istanza cautelare e sospeso la sentenza del Tar Campania del luglio scorso, fissando l’esame nel merito al 12 febbraio del prossimo anno. L’intervento dei giudici amministrativi era stato sollecitato da alcune associazioni che avevano contestato la decisione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, che aveva reitarato il provvedimento per alcune zone della città di Napoli. Il Tar a luglio scorso ha accolto le ragioni dei ricorrenti. Il consiglio di Stato ha ribadito che la questione deve “trovare un adeguato approfondimento” e che nelle more “appare apprezzabile l’interesse pubblico dedotto a supporto dell’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Zone rosse, primo round a favore del prefetto di Napoli