Zona industriale tra promesse e urgenze | Azione incalza sul nodo acqua potabile e sui 50 milioni destinati alla riqualificazione

26 set 2025

Una cintura produttiva strategica che vale migliaia di posti di lavoro e una quota importante del PIL siciliano, ma che da anni convive con criticità infrastrutturali e servizi essenziali discontinui. La zona industriale di Catania torna al centro del dibattito: da un lato l’annunciato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Le parole del coordinatore cittadino di Azione, Marco Magnano San Lio - Una cintura produttiva strategica che vale migliaia di posti di lavoro e una quota importante del PIL siciliano, ma che da anni convive con criticità infrastrutturali e servizi essenziali discontinui.

