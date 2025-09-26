Zoe continua a lottare contro la paraplegia | open day e mercatini per supportare le cure della cagnolina

Domani, sabato, il canile comunale "Stefano Cerni" di Rimini ospiterà una giornata speciale dedicata a Zoe, la piccola cagnolina che ha conquistato il cuore di tutti con la sua straordinaria forza di volontà. La storia di Zoe è quella di una lotta coraggiosa contro un destino che sembrava segnato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

