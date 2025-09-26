Zhegrova pronta una maglia da titolare contro l’Atalanta La situazione in casa Juve

Juve-Atalanta, Zhegrova pronto a sorprendere: Tudor rilancia i titolari per il big match La Juve si prepara al grande appuntamento di campionato contro l’Atalanta, in programma domani alle ore 18:00. Una sfida cruciale in ottica classifica, che potrebbe dire molto sulle ambizioni della squadra bianconera in questa stagione. Secondo le ultime notizie riportate da Sky . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Zhegrova Juventus, ipotesi clamorosa verso l’Atalanta: il kosovaro può partire titolare, Tudor sempre più tentato! Gli aggiornamenti - Zhegrova Juventus, il lavoro extra del giocatore sta tentando il tecnico: potrebbe essere lui la novità sulla trequarti al fianco di Yildiz Una candidatura che nasce dalla voglia, dalla determinazione ... Da juventusnews24.com

Juventus, la possibile formazione contro l’Atalanta: Zhegrova verso una maglia da titolare - Conceição non è al meglio e la Juventus dovrebbe lanciare Zhegrova dal primo minuto. it.blastingnews.com scrive

