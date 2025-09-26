Zhegrova Juventus può giocare dal primo minuto? Le dichiarazioni di Tudor non lasciano dubbi | ecco come sta andando il recupero dell’esterno

Zhegrova Juventus, può giocare dal primo minuto? Le ultimissime novità dette da Tudor sull’esterno bianconero. Nella conferenza stampa di vigilia della delicata sfida contro l’ Atalanta, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha mantenuto il suo consueto riserbo sulle condizioni dei singoli giocatori. Interrogato sulla situazione di Edon Zhegrova, il tecnico non si è sbilanciato, offrendo una risposta tanto breve quanto rassicurante. Mentre per Francisco Conceicao ha parlato di “un problemino” che ne mette in dubbio la presenza, le parole sull’esterno kosovaro sono state più serene, pur senza lasciar trapelare indizi su un suo possibile impiego dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

