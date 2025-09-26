Zhegrova Juventus può giocare dal primo minuto? Le dichiarazioni di Tudor non lasciano dubbi | ecco come sta andando il recupero dell’esterno
Zhegrova Juventus, può giocare dal primo minuto? Le ultimissime novità dette da Tudor sull’esterno bianconero. Nella conferenza stampa di vigilia della delicata sfida contro l’ Atalanta, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha mantenuto il suo consueto riserbo sulle condizioni dei singoli giocatori. Interrogato sulla situazione di Edon Zhegrova, il tecnico non si è sbilanciato, offrendo una risposta tanto breve quanto rassicurante. Mentre per Francisco Conceicao ha parlato di “un problemino” che ne mette in dubbio la presenza, le parole sull’esterno kosovaro sono state più serene, pur senza lasciar trapelare indizi su un suo possibile impiego dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: zhegrova - juventus
Juventus, Zhegrova: Un Talento in Cerca di Consacrazione
Juventus: Edon Zhegrova fa parlare di sé
Zhegrova come David? Potrebbe ripetersi la stessa storia dell’attaccante della Juventus. La voce sul futuro del talento del Lille è chiara…
Juventus, davvero Zhegrova 'può giocare 90 minuti'? L'idea di Tudor - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, Zhegrova anticipa i tempi: la gestione di Tudor in vista della sfida con il Verona - X Vai su X
Zhegrova Juventus, può giocare dal primo minuto? Le dichiarazioni di Tudor non lasciano dubbi: ecco come sta andando il recupero dell’esterno - Nella conferenza stampa di vigilia della delicata sfida contro l’Atalanta, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha mantenuto il suo consueto riserbo sulle condizioni dei singoli giocatori. Secondo juventusnews24.com
Zhegrova in rampa di lancio: Tudor vuole aumentare il suo minutaggio, può giocare titolare contro l'Atalanta? - L'esterno kosovaro arrivato all'ultimo giorno di mercato punta a scalare posizioni all'interno del progetto Tudor. Da ilbianconero.com