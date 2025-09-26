Zhegrova Juventus ipotesi clamorosa verso l’Atalanta | il kosovaro può partire titolare Tudor sempre più tentato! Gli aggiornamenti

Zhegrova Juventus, il lavoro extra del giocatore sta tentando il tecnico: potrebbe essere lui la novità sulla trequarti al fianco di Yildiz. Una candidatura che nasce dalla voglia, dalla determinazione e dal sudore.  Edon Zhegrova  sta provando in tutti i modi a convincere  Igor Tudor  a dargli una chance, e la tentazione di lanciarlo dal primo minuto nella super sfida contro l’ Atalanta  è sempre più forte. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, l’esterno kosovaro, grazie al suo incredibile impegno, si sta candidando per una maglia da titolare. Zhegrova Juve: un recupero a tempo di record. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, Zhegrova: Un Talento in Cerca di Consacrazione

Juventus: Edon Zhegrova fa parlare di sé

Zhegrova come David? Potrebbe ripetersi la stessa storia dell’attaccante della Juventus. La voce sul futuro del talento del Lille è chiara…

Zhegrova-David, dal Lille al nuovo asse bianconero? Tudor ci pensa per Juventus-Atalanta - È un copione già visto a Lille, dove i due attaccanti oggi in forza alla Juventus hanno condiviso tre. Da tuttomercatoweb.com

zhegrova juventus ipotesi clamorosaJuventus, Zhegrova e quei 10 minuti da incanto: i tifosi premono, la scelta di Tudor per Verona - Zhegrova ha debuttato nel folle finale della gara contro il Borussia Dortmund mostrando personalità e tecnica, i tifosi della Juventus lo vogliono titolare a Verona: la scelta di Tudor ... sport.virgilio.it scrive

