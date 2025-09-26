Zhegrova Juventus ipotesi clamorosa verso l’Atalanta | il kosovaro può partire titolare Tudor sempre più tentato! Gli aggiornamenti

Zhegrova Juventus, il lavoro extra del giocatore sta tentando il tecnico: potrebbe essere lui la novità sulla trequarti al fianco di Yildiz. Una candidatura che nasce dalla voglia, dalla determinazione e dal sudore. Edon Zhegrova sta provando in tutti i modi a convincere Igor Tudor a dargli una chance, e la tentazione di lanciarlo dal primo minuto nella super sfida contro l’ Atalanta è sempre più forte. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno kosovaro, grazie al suo incredibile impegno, si sta candidando per una maglia da titolare. Zhegrova Juve: un recupero a tempo di record. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

