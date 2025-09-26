ZES Meloni scrive ai sindaci | Il Lazio meridionale non rientra nei parametri previste misure alternative
In una lettera inviata ai sindaci del Lazio meridionale, fra cui il sindaco di Cassino e presidente della Consulta, Enzo Salera, la premier Giorgia Meloni ha espresso chiaramente un “no” all'inclusione delle province di Frosinone e Latina nella Zona Economica Speciale (ZES). Tuttavia, nel. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Zes, pressing dei sindaci del Cassinate: la risposta del presidente Meloni - La premier esclude al momento la possibilità di includere le province di Frosinone e Latina nella Zes Unica, ma apre alla possibilità di misure alternative ... Lo riporta ciociariaoggi.it
Zes, esclusi 12 Comuni: incontro sindaci-Acquaroli - Fermo, 22 agosto 2025 – Disponibilità ai chiarimenti da ‘esclusione Zes’, presenza reale accanto ai sindaci e garanzia di intervento nella programmazione dello sviluppo corale del territorio. Come scrive ilrestodelcarlino.it