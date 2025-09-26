Zerocalcare e Cucchi sugli scontri a Milano | Colpa della gestione dell’ordine pubblico

Repubblica.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assemblea al Lambretta con la mamma di una dei minori arrestati. La senatrice: “In galera dovrebbe starci Santanché, non quei ragazzi”. Annunciato presidio permanente. 🔗 Leggi su Repubblica.it

zerocalcare e cucchi sugli scontri a milano colpa della gestione dell8217ordine pubblico

© Repubblica.it - Zerocalcare e Cucchi sugli scontri a Milano: “Colpa della gestione dell’ordine pubblico”

In questa notizia si parla di: zerocalcare - cucchi

zerocalcare cucchi scontri milanoZerocalcare e Cucchi sugli scontri a Milano: “Colpa della gestione dell’ordine pubblico” - La senatrice: “In galera dovrebbe starci Santanché, non quei ragazzi”. Scrive milano.repubblica.it

zerocalcare cucchi scontri milanoZerocalcare: “Bloccare la stazione non è vandalismo” - Una lettera firmata dal fumettista con scrittori e cantanti: “In altre città altre stazioni, porti e autostrade erano bloccati” ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zerocalcare Cucchi Scontri Milano