Zero armi ad aprile e zero a giugno esportate dall’Italia in Israele Secondo l’Istat è diventato reale l’impegno preso dal governo dopo Gaza

Dalla fine del primo semestre 2025 sta diventando vera l’affermazione più volte fatta dai vertici del governo italiano (a iniziare dal ministro della Difesa, Guido Crosetto ) sullo stop che l’Italia avrebbe imposto all’export di armi e armamenti verso lo stato di Israele. Il governo italiano ha sempre assicurato che questo stop era in vigore dal mese di ottobre del 2023, quando Israele è entrato in guerra contro Hamas. Ed è vero che da quel mese non sono state più concesse autorizzazioni all’export sia di armamenti classici sia di materiali e attrezzatture dual use (sia civile che militare). Ma le esportazioni, come certificato dai dati periodici censiti dallIstat, sono comunque proseguite per onorare i vecchi contratti. 🔗 Leggi su Open.online

