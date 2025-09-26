Zelensky pronto al passo indietro | In caso di pace non mi ricandido

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è pronto a lasciare, ma non prima di aver messo in sicurezza il suo Paese. Il numero uno di Kiev ha annunciato che non si ricandiderà una volta finita la guerra. Quando questo accadrà, però, è ancora tutto da vedere. Il presidente Usa, Donald Trump, continua a fare pressione sul Cremlino, ricordando la situazione economica delicata della Russia e la sua delusione nei confronti dell’omologo Vladimir Putin. Ma la guerra sul campo prosegue e ieri è arrivata la notizia che un altro italiano, David Di Gleria, risulta disperso in Ucraina. Secondo il padre, l’uomo, 49 anni, originario di Udine, non era un mercenario, ma combatteva "per i suoi ideali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky pronto al passo indietro: "In caso di pace non mi ricandido"

