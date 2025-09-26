Zelensky prima si dice pronto a dimettersi per la pace poi provoca Putin Ira di Medvedev | Presto neanche i bunker ti salveranno

Pur di arrivare alla fine delle ostilità con la Russia, di fatto accogliendo la richiesta che da anni va ripetendo Vladimir Putin al fine di togliergli ogni alibi per la prosecuzione del conflitto, Volodymyr Zelensky ha annunciato che, se si dovesse arrivare alla pace, non esiterebbe a dimettersi e a lasciare spazio a un nuovo presidente ucraino. A dichiararlo è stato lo stesso leader di Kiev nel corso di un’intervista al sito d’informazione statunitense Axios, affermando: “Il mio obiettivo è finire la guerra, non continuare a candidarmi per il mio attuale incarico”. Proprio per questo ha promesso “di chiedere al parlamento ucraino di organizzare le elezioni se verrà raggiunto un cessate il fuoco, in caso sia possibile garantire lo svolgimento in sicurezza del voto”, aggiungendo di comprendere che le persone possano desiderare “un nuovo leader con un nuovo mandato” che possa prendere “le decisioni importanti necessarie per raggiungere una pace a lungo termine” con la Russia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

