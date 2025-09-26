Zelensky e Sharaa uniti con riserva
Siria e Ucraina hanno riallacciato le relazioni diplomatiche con un incontro ufficiale a New York fra Ahmad al Sharaa e V. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: zelensky - sharaa
Per capire l'importanza dell'incontro di ieri tra Zelensky e Al-Sharaa bisogna partire da un punto: entrambi rappresentano comunità, di Siria e Ucraina, che hanno avuto a che fare con la Russia e con le sue bombe. Questo ovviamente li accomuna. Ma non è tu - X Vai su X
#UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky: Trump has changed his mind on the Ukrainian conflict. Lavrov meets with Rubio. Russians at the borders with Dnipropetrovsk and Zaporizhia. Crimea in trouble. - AGC COMMUNICATION NEWS #agcnews Vai su Facebook
Zelensky vuole incontrare Trump e i leader europei per dare slancio ai negoziati di pace - Il presidente Zelensky accusa la Russia di trascinare a oltranza i negoziati e chiede di incontrare gli alleati, mentre Mosca continua a bombardare il territorio ucraino Il presidente ucraino ... Segnala it.euronews.com
Colloqui Usa-Kiev-Ue: “Uniti per la pace”. Trump: “Conseguenze molto gravi se Putin non ferma la guerra” - Putin alla base militare di Anchorage, in Alaska, il clima internazionale è teso. quotidiano.net scrive