Zazzaroni sul momento della Roma | Ferguson deve crescere e Dovbyk ritrovarsi
Zazzaroni ha parlato della vittoria giallorossa sul Nizza in Europa League e il rendimento dei nuovi acquisti di Gasperini, tra speranze e criticità. Ivan Zazzaroni, sulle colonne del Corriere dello Sport, non ha parlato solo di Inter bensì ha commentato la recente vittoria della Roma sul Nizza in Europa League, soffermandosi sul rendimento della squadra e sui nuovi volti inseriti nel progetto di Gasperini. «Wesley col Bologna, e in seguito Soulé, e Pellegrini, e N’Dicka e Mancini. Mancano giusto Svilar, Rensch, Hermoso e Celik e insomma se Gasperini avesse anche dei centravanti in grado di buttarla dentro, la Roma non sarebbe male, potrebbe limitare le sofferenze e fare pensieri più ambiziosi, quasi hard», commenta Zazzaroni. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: zazzaroni - momento
Zazzaroni su Lookman: «L’Inter ritoccherà l’offerta non appena Oaktree autorizzerà il rialzo. Al momento non è ancora avvenuto»
Frattesi Inter, Zazzaroni risponde ad un tifoso: «Situazione? Al momento l’offerta è…»
? Il punto del lunedì ? https://tinyurl.com/2vv7yuwz ? Zazzaroni: "#Pellegrini è stato il momento di fuga dalla mediocrità del #derby" ? Ravelli: "L'#ASRoma è la squadra che ha assimilato meglio le indicazioni del nuovo allenatore" #LazioRoma - X Vai su X
Zazzaroni analizza il momento in casa Inter Dal malumore dei tifosi al caso Lookman - facebook.com Vai su Facebook
Roma, c'è Ferguson per Gasperini: si avvicina il ventunenne irlandese in prestito dal Brighton - valeva 100 milioni di euro ed era nel mirino di Chelsea e Liverpool - Si legge su ilmessaggero.it
Zazzaroni: "Il futuro di Pellegrini alla Roma è scritto da mesi" - È una delle domande che si fanno da tempo i tifosi della Roma: quale sarà il futuro di Lorenzo Pellegrini? Come scrive corrieredellosport.it