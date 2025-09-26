Yelena Belova | nuovi dettagli sul suo ruolo in Avengers e Spider-Man | Brand New Day

Con l’avvicinarsi della fine della Saga del Multiverso, tutti gli occhi sono puntati sulla Marvel Studios per vedere come si concluderà un’era narrativa sorprendentemente altalenante e spesso controversa. I registi di Avengers: Endgame, i fratelli Russo, sono tornati nell’MCU per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, e l’aspettativa è che avremo un soft reboot all’indomani di quest’ultimo. In ogni caso, tra le cose che verranno ricordate con maggior piacere vi è Yelena Belova. La maggior parte dei fan sembra concordare sul fatto che il personaggio interpretato da Florence Pugh sia uno dei migliori di questa saga. 🔗 Leggi su Cinefilos.it