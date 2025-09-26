La vita extra calcistica di Lamine Yamal torna a far discutere dopo la scorsa estate, quando era stato protagonista della cronaca rosa con le sue vacanze in compagnia di ragazze diverse. La discussa festa di compleanno per i 18 anni ha sollevato le polemiche, ma adesso il giocatore è di nuovo al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni dell’influencer che era con lui nei giorni trascorsi in Italia: si tratta di Fati Vazquez, creator digitale di 30 anni che è stata paparazzata con lui quando era ancora minorenne. Ospite del podcast “En todas las salsas” ha raccontato tutto ciò che è accaduto nel corso dell’estate, rivelando anche dei dettagli sulla vita del giovane spagnolo che fanno storcere il naso ai tifosi, preoccupati per la sua condotta fuori dal campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Yamal ancora nella bufera. L'influencer: «Il suo agente tiene un calendario per le uscite con le ragazze»