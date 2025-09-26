Yamaha WR125R 2026 | la porta d’accesso all’adventure riding

Webmagazine24.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La nuova Yamaha WR125R 2026 rappresenta l’ingresso ideale nel mondo delle moto adventure. Pensata per chi vuole muovere i primi passi tra strada e fuoristrada, unisce semplicità, affidabilità e piacere di guida quotidiano. Il monocilindrico da 125 cc a iniezione elettronica è progettato per offrire coppia pronta, consumi ridotti e grande versatilità, permettendo . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: yamaha - wr125r

yamaha wr125r 2026 portaYamaha WR125R 2026: la porta d’accesso all’adventure riding - Yamaha WR125R 2026, la nuova adventure 125 con motore VVA, consumi oltre 40 km/l, ciclistica agile e dotazioni moderne ... Si legge su adnkronos.com

yamaha wr125r 2026 portaYamaha WR125R 2026: nuova vita per la 125 dual - La Yamaha WR125R 2026 si rinnova con stile, efficienza e tecnologia: la 125 ideale per l’avventura urbana e fuoristrada. quotidianomotori.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Yamaha Wr125r 2026 Porta