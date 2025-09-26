XXXIX Sagra del Ficodindia
Sapori, tradizione e cultura si incontrano in uno degli eventi più attesi dell’autunno siciliano: la XXXIX edizione della Sagra del Ficodindia di San Cono che torna affiancata dal III Festival Internazionale del Ficodindia. La manifestazione celebra il frutto simbolo del territorio e della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: xxxix - sagra
XXXIX Sagra del Ficodindia Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre 2025 San Cono #catania #eventisicilia25 #yummysicily #visitsicilyinfo#sicilia #sicily - X Vai su X
XXXIX Sagra del Ficodindia Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre 2025 San Cono #catania #eventisicilia25 #yummysicily #visitsicilyinfo - facebook.com Vai su Facebook
Gagliano ospita la sagra della Mostarda di ficodindia e del vino cotto - Si terrà a Gagliano, sabato 27 settembre, la Sagra denominata La Mostarda di Ficodindia e del vino cotto. Lo riporta vivienna.it