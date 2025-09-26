XXXIX Sagra del Ficodindia

Sapori, tradizione e cultura si incontrano in uno degli eventi più attesi dell’autunno siciliano: la XXXIX edizione della Sagra del Ficodindia di San Cono che torna affiancata dal III Festival Internazionale del Ficodindia. La manifestazione celebra il frutto simbolo del territorio e della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

