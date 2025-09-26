XTerra World Cup | Marta Menditto in cima al mondo ai piedi delle Dolomiti
È la prima azzurra che si aggiudica la World Cup e la prima atleta che interrompe l’egemonia francese nel cross triathlon. Tra gli uomini mantiene il titolo Felix Forissier, nonostante la vittoria di Sullivan Middaugh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
XTERRA World Championship 2025: Molveno capitale Triathlon mondiale
XTERRA World Championship 2025: programma e favoriti a Molveno
Marta Menditto prima italiana a trionfare nella XTerra World Cup: scopri i risultati a Molveno di fine settembre 2025.
Dal 25 al 28 settembre, a Molveno, oltre 1100 atleti caccia del titolo iridato di cross triathlon XTERRA World Championship 2025.