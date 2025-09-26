XTerra World Cup | Marta Menditto in cima al mondo ai piedi delle Dolomiti

È la prima azzurra che si aggiudica la World Cup e la prima atleta che interrompe l’egemonia francese nel cross triathlon. Tra gli uomini mantiene il titolo Felix Forissier, nonostante la vittoria di Sullivan Middaugh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

xterra world cup marta menditto in cima al mondo ai piedi delle dolomiti

© Gazzetta.it - XTerra World Cup: Marta Menditto in cima al mondo ai piedi delle Dolomiti

