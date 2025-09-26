Xilogenesi la collezione di libri in legno di Eugenio Trevisan all’orto botanico
Xilogenesi è un progetto scientifico, culturale e artistico, di valorizzazione e comunicazione, per la Xiloteca ottocentesca di Eugenio Trevisan.Esso si attua grazie ad una rete territoriale e culturale, avviata grazie alla collaborazione tra Dolomiti Contemporanee e il Dipartimento Territorio e.
In questa notizia si parla di: xilogenesi - collezione
Torna anche quest'anno Science4All, la festa delle scienze a Padova! ? Ci saremo anche noi, con la conferenza-spettacolo "Processo all'Uomo" nella splendida Aula Magna di Palazzo del Bo, l'inaugurazione della mostra Xilogenesi, in Orto botanico, e ta
Xilogenesi. La collezione di libri in legno di Eugenio Trevisan - Xilogenesi cura, valorizza e rinnova questa collezione unica di libri in legno, realizzata con perizia eccezionale attorno alla metà del XIX secolo da Eugenio Trevisan, connettendo aspetti di studio e ...
A Borca di Cadore c'è "Xilogenesi", una mostra itinerante dedicata ai libri in legno - Un libro in legno, uno scrigno prezioso che custodisce tutte le parti di una specie forestale e le sue informazioni scientifiche.